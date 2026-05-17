Spaccata all' alba in paese | banda assalta tre attività e fugge con due casseforti

Nella prima mattinata, nel centro di un paese, una banda ha messo a segno una spaccata che ha coinvolto tre negozi. In pochi minuti, sono state sradicate due casseforti e gli esercizi commerciali sono stati messi a soqquadro. L'episodio si è verificato mentre la zona iniziava ad animarsi con i primi movimenti delle persone. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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