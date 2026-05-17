Spaccata all' alba in paese | banda assalta tre attività e fugge con due casseforti

Da bresciatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata, nel centro di un paese, una banda ha messo a segno una spaccata che ha coinvolto tre negozi. In pochi minuti, sono state sradicate due casseforti e gli esercizi commerciali sono stati messi a soqquadro. L'episodio si è verificato mentre la zona iniziava ad animarsi con i primi movimenti delle persone. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due casseforti sradicate e tre attività commerciali messe a soqquadro nel giro di pochissimi minuti, proprio mentre il paese iniziava a svegliarsi. È il bilancio del raid messo a segno all'alba a Nuvolera, dove una banda di malviventi ha preso d'assalto tre negozi adiacenti in via Papa Paolo VI. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Aversa, banda della spaccata in azione: colpite tre attività commerciali

Leggi anche: Farmacie nel mirino: banda di ladri ne assalta due nell'Agro

spaccata all alba inAltro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse di lussoLa spaccata all'alba di giovedì 7 maggio. Due ladri, con volto coperto e guanti, si sono creati un varco per il negozio facendo pressione sul vetro con una Cinquecento ... bergamonews.it

spaccata all alba inSpaccata da Crazy Sport, rubate bici da corsa per 50mila euro. Il titolare: Per poco buttavano giù la palazzina. Sesto colpo, ma non molloVITTORIO VENETO (TREVISO) - Usano un camion per sfondare la vetrina. Ennesima spaccata, all’alba di giovedì, ai danni del negozio di biciclette Crazy Sport di ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web