Spaccata all' alba in paese | banda assalta tre attività e fugge con due casseforti
Nella prima mattinata, nel centro di un paese, una banda ha messo a segno una spaccata che ha coinvolto tre negozi. In pochi minuti, sono state sradicate due casseforti e gli esercizi commerciali sono stati messi a soqquadro. L'episodio si è verificato mentre la zona iniziava ad animarsi con i primi movimenti delle persone. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell'accaduto.
Due casseforti sradicate e tre attività commerciali messe a soqquadro nel giro di pochissimi minuti, proprio mentre il paese iniziava a svegliarsi. È il bilancio del raid messo a segno all'alba a Nuvolera, dove una banda di malviventi ha preso d'assalto tre negozi adiacenti in via Papa Paolo VI. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Tenta la spaccata in un negozio di abbigliamento all’alba - Facebook facebook
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