Ancora banche sotto attacco criminale | banda tenta di sottrarre denaro dalla cassa automatica

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno risposto a un tentativo di furto presso una filiale bancaria a Pomigliano d'Arco, pochi giorni dopo un episodio simile avvenuto presso un'altra banca nel centro di Napoli. Gli investigatori sono intervenuti in via Terracciano per bloccare l'azione di un gruppo che cercava di sottrarre denaro da un bancomat, senza tuttavia riuscirvi. Nessuno è rimasto ferito durante l'intervento.

A pochi giorni della rapina nel Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Terracciano a Pomigliano d'Arco per un tentativo di furto presso la filiale Banca Intesa.Sconosciuti, intorno alle 4.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Botteghina“ assaltata dalla banda. Vetro sfondato col tombino, via la cassa Nuova funzione SIDI per i flussi di cassa: compilazione automatica del piano. NOTACon una nota del 20 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica l’attivazione nel SIDI di una nuova funzione per la gestione dei flussi... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il pericoloso impatto di Mythos sui sistemi critici di banche e Borse; Infrastrutture digitali sotto pressione: cosa ci insegnano gli attacchi agli Uffizi e a Booking; Verifica dell’età online: l’app europea è pronta, ma il vero banco di prova è politico; I regimi sotto attacco tengono botta. Banche online sotto attacco informatico massivo, oltre un milione di conti violati cresce l’allarme sicurezzaOltre un milione di conti bancari violati: come agiscono i nuovi cybercriminali Oltre un milione di conti bancari sono stati compromessi nel 2025, sec ... assodigitale.it Wall Street, banche sotto i riflettori: i conti di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo • La stagione delle trimestrali entra nel vivo a Wall Street con i risultati di Wells Fargo & Co., affiancati da quelli di JPMorgan Chase & Co. e Citigroup Inc., mentre… x.com Dolce&Gabbana ha avviato le interlocuzioni con le banche creditrici, sotto la guida dell’advisor Rothschild, per rivedere i termini del debito da circa 450... facebook