Marc Marquez si presenta al Gran Premio di Germania con l’obiettivo di tornare in lotta per il titolo mondiale di MotoGP 2026. Dopo tre gare, ha dichiarato di sentirsi di nuovo competitivo, contrariamente a quanto pensava in precedenza. L’undicesima tappa del campionato si svolge sul circuito di Sachsenring. Marquez ha mostrato entusiasmo e determinazione in vista della gara, con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica generale.

Marc Marquez è carico e determinato per il fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Una tappa che, senza ombra di dubbio, non è come tutte le altre per il Cabroncito, dato che sul tracciato del Sachsenring è pressoché ingiocabile avendoci vinto in ben 12 occasioni nella sua carriera, l’ultima volta un anno fa. Una di quelle piste nelle quali fa il bello ed il cattivo tempo. In poche parole per il pilota del team Ducati Factory si tratta della chance ideale per rafforzare la sua candidatura al titolo. Dopo aver sofferto a lungo nella prima fase del campionato il pilota nove volte... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez si lancia verso il Sachsenring: “Sono di nuovo in lotta per il titolo, tre gare fa sembrava tutto finito…”

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