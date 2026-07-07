Marc Marquez ha accumulato numerose vittorie al Sachsenring, ma il suo percorso nel circuito non è iniziato nel migliore dei modi. Nel 2008, in 125cc, si classificò nono, e nel 2009 non riuscì a conquistare punti. Successivamente, la sua carriera nel GP ha visto una serie di trionfi, consolidando il suo rapporto con il circuito tedesco.

Quella tra Marc Marquez e il Sachsenring è un’autentica storia d’amore, che però non inizia nel migliore dei modi. Nel 2008, in 125cc, lo spagnolo chiude al nono posto, attestandosi poi fuori dalla zona punti nel 2009. Dopodiché, nel 2010 scocca la scintilla fatale. Si concretizza la vittoria e da lì comincia un filotto sensazionale, poiché quell’affermazione è la prima di una sequenza infinita. In Moto2, il catalano firma un back-to-back. Nel 2011 si impone superando di un’incollatura Stefan Bradl e Alex De Angelis. Si ripete con più agio nel 2012, quando sul podio gli fanno compagnia Mika Kallio e il già citato De Angelis, nuovamente terzo. In MotoGP, poi, arriva una pletora di vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Marc Marquez al Sachsenring raccontano di un’infinita cavalcata trionfale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Italia: il commento di Marc Marquez dopo il Mugello | Ducati

Notizie e thread social correlati

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020Nel fine settimana si terrà il Gran Premio di Spagna di MotoGP, un appuntamento che per alcuni piloti rappresenta una tappa di casa.

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e caduteIl campionato mondiale di MotoGP 2026 prosegue con la tappa di Le Mans, una pista dove il pilota spagnolo ha affrontato diverse sfide nel corso degli...

Temi più discussi: Marc Marquez critico su Assen: 'Qui la ghiaia non va bene'; MotoGP 2026. ESCLUSIVO - Marc Márquez: Il contrario della paura è divertimento. Il record al Ranch di Valentino Rossi? Quel giorno finii primo [VIDEO]; MotoGP, Gran Premio d’Olanda: Marquez per il tris (28 giugno 2026); La partenza di Fabio Di Giannantonio ufficializzata da VR46.

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez al Sachsenring raccontano di un’infinita cavalcata trionfaleQuella tra Marc Marquez e il Sachsenring è un’autentica storia d’amore, che però non inizia nel migliore dei modi. Nel 2008, in 125cc, lo spagnolo chiude ... oasport.it

MotoGP, i precedenti di Bezzecchi al Sachsenring. Due podi nelle classi inferiori, poi nessun acutoMarco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend in occasione del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Mondiale ... oasport.it

Gaps di qualificazione visualizzati a Barcellona Catalogna. [JustFormulacar] reddit