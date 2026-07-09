Sabato in piazza Ariostea si terrà il concerto di Marilyn Manson. Nel frattempo, l’illustratore Luca Luciani ha creato un’opera originale dedicata al cantante, intitolata “Il mio omaggio al Reverendo. L’ho dipinto insieme all’Ariosto”. L’immagine è stata pubblicata sui social, mentre si intensificano le anticipazioni sull’evento musicale.

Cresce l’attesa per il concerto di Marilyn Manson, in programma sabato in piazza Ariostea. E l’illustratore Luca Luciani ha realizzato un’opera inedita a lui dedicata. Luciani rende omaggio al ’Reverendo’ con un’illustrazione realizzata interamente ad acquerello, chine e pantoni, senza interventi a pastello. "L’opera non celebra soltanto Marilyn Manson, ma rende omaggio anche a Ferrara, inserendo nella composizione uno dei simboli più rappresentativi della città: la statua di Ludovico Ariosto presente in piazza Ariostea". Per la progettazione del lavoro, Luciani ha scelto una fotografia in bianco e nero capace di restituire l’identità scenica del musicista, collocandolo al centro della composizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manson, il conto alla rovescia: "Il mio omaggio al Reverendo. L’ho dipinto insieme all’Ariosto"

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