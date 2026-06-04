In Puglia, i pediatri sono in attesa di un calcolo sul numero di professionisti che andranno in pensione entro il 2029. Sono state poste domande sulla possibile evoluzione dell’assistenza pediatrica in caso di approvazione della riforma Schillaci. La questione riguarda anche come potrebbe cambiare la distribuzione dei pediatri e l’offerta di servizi sanitari pediatrici nella regione. Al momento, non sono stati forniti numeri specifici o dettagli sulle conseguenze pratiche di eventuali cambiamenti legislativi.

Quanti pediatri pugliesi andranno in pensione entro il 2029?. Come cambierà l'assistenza se la riforma Schillaci venisse approvata?. Perché l'attuale stabilità dei servizi pediatrici in Puglia è a rischio?. Dove si concentreranno i nuovi medici per evitare vuoti assistenziali?.? In Breve Media di 830 assistiti per pediatra contro i 917 medi nazionali.. Copertura pediatrica Puglia all'84,3% per bambini tra 6 e 13 anni.. Riforma Schillaci richiederebbe 3.500 nuovi pediatri per estendere assistenza ai 18 anni.. 143 medici pugliesi raggiungeranno l'età pensionabile entro l'anno 2029.. In Puglia i pediatri di famiglia reggono il passo, ma l’ombra dei pensionamenti al 2029 impone cautela. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: pediatri al via col conto alla rovescia per il 2029

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