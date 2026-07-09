L’associazione ETAS di Monreale ha aderito al “Manifesto per la Restanza”. Fondata nel 1967, l’organizzazione ha ufficialmente confermato il proprio impegno nel progetto. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, segnando un’ulteriore partecipazione a questa iniziativa. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di adesione o sui contenuti specifici del manifesto.

Nei giorni scorsi l’associazione ETAS di Monreale, fondata nel 1967, ha formalizzato l’adesione al “Manifesto per la Restanza”: «Riteniamo che l’iniziativa intrapresa da Anci Sicilia possa risultare in effetti utile per venire incontro alle esigenze e alle aspettative di tanti giovani – afferma il presidente del sodalizio, Nicola Giacopelli – per cui abbiamo valutato positivamente l’opportunità di farne parte. Auspichiamo che possano aderire al “Manifesto” anche il Comune di Monreale, la Consulta giovanile e la Pro Loco, per contribuire fattivamente alle attività da sviluppare e alla costruzione di una virtuosa e proficua alleanza regionale per la “Restanza”». 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Manifesto per la Restanza, l’associazione ETAS di Monreale aderisce al progetto

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