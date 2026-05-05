Confcooperative aderisce al manifesto per la restanza Mancini | Serve visione progettualità e cultura della cittadinanza
Confcooperative Sicilia ha deciso di aderire al Manifesto per la “restanza”, promosso da Anci Sicilia, l’associazione dei comuni. Il documento invita a rafforzare il legame tra le comunità e le attività produttive, sociali, economiche e di ricerca presenti sul territorio. Mancini ha sottolineato la necessità di sviluppare una visione condivisa, progetti concreti e una cultura della cittadinanza per sostenere le comunità locali.
Confcooperative Sicilia aderisce al Manifesto per la “restanza”, l’alleanza tra forze produttive, sociali, economiche e del mondo della ricerca proposta da Anci Sicilia, l’associazione dei comuni. Il primo passo concreto sarà celebrato il 7 maggio prossimo, alle 11, nella sede dell’associazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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