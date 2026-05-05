Confcooperative aderisce al manifesto per la restanza Mancini | Serve visione progettualità e cultura della cittadinanza

Confcooperative Sicilia ha deciso di aderire al Manifesto per la “restanza”, promosso da Anci Sicilia, l’associazione dei comuni. Il documento invita a rafforzare il legame tra le comunità e le attività produttive, sociali, economiche e di ricerca presenti sul territorio. Mancini ha sottolineato la necessità di sviluppare una visione condivisa, progetti concreti e una cultura della cittadinanza per sostenere le comunità locali.