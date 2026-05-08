Manifesto per la restanza Anci Sicilia mette l’acceleratore

Ieri nella sede di Anci Sicilia a Palermo e tramite videoconferenza si è svolto il primo incontro del “Manifesto per la Restanza – Alleanza per i giovani e per il futuro”. All’evento hanno partecipato numerosi aderenti, portando entusiasmo e passione con obiettivi concreti per contrastare l’esodo dei giovani. L’appuntamento ha visto un’ampia partecipazione, dimostrando l’interesse verso le iniziative promosse per trattenere i giovani nel territorio.

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Entusiasmo, passione e obiettivi concreti per fermare l’esodo: è stato molto partecipato il primo incontro, che si è tenuto ieri in presenza nella sede di Anci Sicilia a Palermo e in videoconferenza, degli aderenti al “Manifesto per la Restanza – Alleanza per i giovani e per il futuro della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Anci Sicilia lancia il Manifesto della Restanza: piano per fermare l'emigrazione dei giovaniPrimo passo concreto del Manifesto per la Restanza, un’alleanza tra forze produttive, sociali, economiche e del mondo della ricerca, con l’obiettivo... Confcooperative aderisce al manifesto per la "restanza", Mancini: "Serve visione, progettualità e cultura della cittadinanza"Confcooperative Sicilia aderisce al Manifesto per la “restanza”, l’alleanza tra forze produttive, sociali, economiche e del mondo della ricerca... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: confcooperative sicilia aderisce al manifesto per la restanza. mancini: creare visione; Il Forum Regionale del Terzo Settore aderisce al manifesto per la Restanza promosso da Anci Sicilia; Festa del Lavoro, l’ANDE rilancia il valore sociale del lavoro; Viabilità. Riparte l’iter per la costruzione del ponte di Gagliano. ANCI Sicilia, prime adesioni al Manifesto per la RestanzaPrende forma il Manifesto per la Restanza, l’iniziativa promossa da ANCI Sicilia per contrastare l’emigrazione giovanile e creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro ... tp24.it Confcooperative Sicilia con ANCI Sicilia per il Manifesto per la RestanzaConfcooperative Sicilia aderisce al Manifesto per la Restanza, l’alleanza tra forze produttive, sociali, economiche e del mondo della ricerca proposta da Anci Sicilia, l’associazione dei comuni. Il pr ... blogsicilia.it Manifesto per la Restanza, ANCI Sicilia mette l’acceleratore: partecipazione e obiettivi chiari per i giovani siciliani. facebook