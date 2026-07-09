Mamme balena a pancia in su | secondo un nuovo studio così si concedono una pausa dall'allattamento dei figli

Uno studio ha rilevato che le balene franche australi si posano a pancia in su, presumibilmente per concedersi una pausa dall’allattamento dei piccoli. Queste balene si dedicano a questa posizione durante il riposo, lasciando temporaneamente i cuccioli senza alimentazione. La ricerca si basa sull’osservazione di comportamenti in mare aperto, senza indicare altre funzioni o motivazioni. Non sono stati riportati altri dettagli sulle circostanze di questi momenti di riposo.

Secondo un nuovo studio, le balene franche australi si riposano a pancia in su quasi sicuramente per prendersi una piccola pausa dal proprio cucciolo affamato durante l'allattamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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