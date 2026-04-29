5000 anni fa il cervello dei cani di piccola taglia ha iniziato a rimpicciolirsi L'ipotesi in un nuovo studio sull'addomesticamento

Uno studio recente ha esaminato i reperti fossili di animali risalenti a circa 5000 anni fa, concentrandosi sulle dimensioni del cranio dei cani di piccola taglia. I ricercatori hanno confrontato le misurazioni di diversi esemplari provenienti da vari periodi storici, osservando un progressivo rimpicciolimento del cervello in questa categoria di animali. La ricerca si inserisce in un'indagine più ampia sull’addomesticamento e le sue conseguenze fisiche.

Uno studio ha analizzato la dimensione dei crani di diversi reperti fossili di animali in un arco di tempo che va da oltre 40 mila anni fa fino a 5 mila, riscontrando delle differenze sostanziali a seconda del periodo e della tipologia e arrivando alla conclusione che gli esemplari di taglia piccola del Neolitico hanno evoluto un cervello più piccolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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