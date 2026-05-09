Mamme in coda dall’alba con i figli | New Martina delirio per il nuovo negozio E il cellulare diventa feticcio

A Pisa, le prime clienti sono arrivate alle sei del mattino per l’apertura di un nuovo negozio del marchio. Donne con bambini in braccio si sono mescolate in lunghe code, aspettando l’apertura. La presenza di molte mamme con figli ha attirato l’attenzione, mentre i cellulari sono stati usati come strumenti principali per passare il tempo in attesa dell’inizio delle vendite. La regola prevede che i primi in fila possano incontrare di persona il responsabile del negozio.

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