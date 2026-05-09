Mamme in coda dall’alba con i figli | New Martina delirio per il nuovo negozio E il cellulare diventa feticcio
A Pisa, le prime clienti sono arrivate alle sei del mattino per l’apertura di un nuovo negozio del marchio. Donne con bambini in braccio si sono mescolate in lunghe code, aspettando l’apertura. La presenza di molte mamme con figli ha attirato l’attenzione, mentre i cellulari sono stati usati come strumenti principali per passare il tempo in attesa dell’inizio delle vendite. La regola prevede che i primi in fila possano incontrare di persona il responsabile del negozio.
Pisa, 9 maggio 2026 – I primi in coda sono arrivati alle sei del mattino. Grazie alla regola che vale per ogni taglio del nastro di un nuovo store del marchio: i primi in fila verranno ricevuti da New Martina in persona. Ancora delirio per Carmen Fiorito, al secolo appunto New Martina, l’influencer diventata poi imprenditrice grazie alle cover e agli accessori per smartphone. Un fenomeno di costume che non manca, in ogni città in cui inaugura negozi, di creare code e attese spasmodiche. Con un target ben preciso: adolescenti e preadolescenti, che vedono su Tik Tok i video di Carmen Fiorito che applica nuove cover agli smartphone e chiedono poi ai genitori di essere accompagnati negli store.🔗 Leggi su Lanazione.it
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