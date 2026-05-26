Tenta di gettarsi dal ponte sul San Bernardino | donna salvata dai passanti e dalla polizia

Una donna ha tentato di gettarsi dal ponte sul San Bernardino a Verbania sabato sera. Passanti e agenti intervenuti sul posto sono riusciti a salvarla prima che compisse il gesto. La donna è stata messa in sicurezza e trasportata in ospedale. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. La polizia ha avviato le verifiche del caso, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un drammatico episodio si è risolto fortunatamente a lieto fine nella tarda serata di sabato 23 maggio a Verbania, nel cuore della città, trasformando un potenziale dramma in una storia di straordinaria solidarietà e prontezza.L'allarme lanciato da una coppia di passaggioTutto è iniziato lungo il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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