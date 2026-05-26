Minaccia di gettarsi dalla finestra a scuola salvata dai carabinieri | Non dimenticheremo mai il suo abbraccio

Una ragazza ha minacciato di gettarsi dalla finestra di una scuola, ma è stata salvata dai carabinieri. La giovane, con le lacrime agli occhi e visibilmente scossa, si trovava a pochi centimetri dal vuoto. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, e l’episodio si è concluso con un abbraccio tra la ragazza e i militari. I carabinieri hanno commentato di non dimenticare mai il gesto di solidarietà.

Bergamo. A pochi centimetri dal vuoto, con le lacrime agli occhi e il peso del mondo addosso. Una mattina che poteva trasformarsi in tragedia si è invece conclusa con un lungo abbraccio liberatorio. È il racconto, intenso e umano, dell’intervento che lunedì mattina ha salvato una studentessa di 19 anni alla First Campus in via Sant’Antonino, nel cuore di Bergamo. La giovane, studentessa dell’ultimo anno, aveva lasciato l’aula durante la lezione e si era affacciata da una finestra del secondo piano. Nessuno si era accorto di ciò che stava accadendo. È stata lei stessa a chiedere aiuto, chiamando il 112 e spiegando le proprie intenzioni. Da quel momento è scattata una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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