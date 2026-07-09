La Procura di Larino ha avviato un’indagine accelerata sul caso di due donne trovate morte per avvelenamento con ricina. Sono quattro le persone sotto inchiesta, con nuovi interrogatori in corso. Secondo quanto riferito, una delle vittime avrebbe scoperto un segreto sul marito, che potrebbe essere collegato al movente. La procura continua a raccogliere elementi senza ancora formulare accuse formali.

La Procura di Larino accelera sul duplice omicidio: quattro sospettati, nuovi interrogatori e un possibile movente legato a un segreto scoperto da Antonella Di Ielsi Nuova svolta nelle indagini per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente mamma e figlia morte avvelenate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mamma e figlia avvelenate con la ricina, don Fracassi: "Antonella scoprì un segreto sul marito, possibile movente"

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Mamma e figlia avvelenate, ascoltato il parroco: Antonella si confessò con lui prima di morire

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