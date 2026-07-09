Avvelenate con la ricina accelera l’inchiesta | Significativi passi in avanti Il prete torna in procura | Antonella scoprì un segreto sul marito

Le indagini sull’avvelenamento con ricina di due donne, madre e figlia, hanno registrato progressi nelle ultime ore. Fonti ufficiali riferiscono di passi avanti e sviluppi importanti nel caso. Nel frattempo, un sacerdote è tornato in procura e ha rivelato che una delle vittime aveva scoperto un segreto sul marito.

Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina, avrebbero fatto passi avanti nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da fonti qualificate citate dall’Ansa, ci sarebbero «significativi passi avanti e progressi importanti» verso la soluzione del caso. Le stesse fonti precisano però che serve ancora tempo prima di chiudere il cerchio attorno a chi ha materialmente ucciso le due donne: al momento il fascicolo resta contro ignoti e nessuno risulta formalmente indagato per l’omicidio. Qual è il movente ipotizzato dagli inquirenti. Una delle piste seguite dagli investigatori riguarda un segreto che Antonella Di Ielsi avrebbe scoperto poco prima di morire. 🔗 Leggi su Open.online

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