Maltempo allerta meteo gialla domani 10 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, 10 luglio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali su alcune aree del Centro Italia, tra cui Abruzzo e Umbria. Nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi. La Protezione Civile ha emesso l’allerta, che riguarda specificamente alcune zone di queste regioni. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione rimane sotto monitoraggio.

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Temporali pomeridiani sui rilievi attesi per la giornata di venerdì 10 luglio 2026. La Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla su alcuni settori del Centro Italia, nelle regioni Abruzzo e Umbria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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