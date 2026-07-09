Maltempo allerta meteo gialla domani 10 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite
Domani, 10 luglio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali su alcune aree del Centro Italia, tra cui Abruzzo e Umbria. Nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi. La Protezione Civile ha emesso l’allerta, che riguarda specificamente alcune zone di queste regioni. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione rimane sotto monitoraggio.
Temporali pomeridiani sui rilievi attesi per la giornata di venerdì 10 luglio 2026. La Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla su alcuni settori del Centro Italia, nelle regioni Abruzzo e Umbria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Maltempo.
Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile
Notizie e thread social correlati
Maltempo, allerta meteo gialla domani 6 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpitePer lunedì 6 luglio 2026 è prevista un’allerta meteo gialla in alcune regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Marche e Molise.
Maltempo, allerta meteo gialla domani 7 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpiteDomani, 7 luglio 2026, sarà in vigore un'allerta meteo gialla su diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise.
Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 9 luglio per temporali: le regioni colpite; Allerta gialla in Toscana, si estende l’avviso: temporali forti, fino a 50 mm di pioggia in un’ora; Temporali violenti, grandine e calo temperature. Luglio inizia col maltempo: allerta meteo in Emilia-Romagna; Maltempo in arrivo, diramata un'allerta meteo gialla in Abruzzo e in altre 8 regioni.
MALTEMPO - Napoli, allerta meteo gialla per temporali improvvisi dalle ore 13 fino alle 20 di giovedì 9 luglio, chiusi i parchi cittadini e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche ift.tt/rSWQnKB x.com
Maltempo, allerta meteo gialla domani 7 luglio per pioggia e temporali ? facebook
Maltempo, allerta meteo gialla oggi 9 luglio per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali giovedì 9 luglio 2026, su cinque regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria ... fanpage.it
Maltempo, allerta meteo gialla oggi 7 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpiteNel nuovo bollettino di Criticità la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali martedì 7 luglio 2026 su Abruzzo, Basilicata, Calabria ... fanpage.it
Allerta meteo in Campania: temporali e vento da giovedì mattina - Napoli Journal reddit