Maltempo allerta meteo gialla domani 10 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite

Notizia in breve

Domani, 10 luglio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali su alcune aree del Centro Italia, tra cui Abruzzo e Umbria. Nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi. La Protezione Civile ha emesso l’allerta, che riguarda specificamente alcune zone di queste regioni. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La situazione rimane sotto monitoraggio.