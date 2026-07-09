Malta | deficit di bilancio di 339 milioni di euro nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, Malta ha registrato un deficit di bilancio di 339 milioni di euro, secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica. Il debito pubblico è aumentato nello stesso periodo. La cifra indica una perdita di risorse rispetto alle entrate dello Stato nel primo trimestre dell’anno. I dati sono stati resi noti dall’ente statistico nazionale.

Malta: Deficit di Bilancio e Debito Pubblico in Aumento nel 2026. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO), Malta ha registrato un deficit di bilancio di 339 milioni di euro nel primo trimestre del 2026. Questo scenario mette in evidenza le sfide economiche che il paese sta affrontando, mentre il debito pubblico ha raggiunto un totale di 11,45 miliardi di euro. Nella prima parte dell’anno, la spesa pubblica è aumentata significativamente, raggiungendo 2,3 miliardi di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, si osserva un incremento di quasi 300 milioni di euro. La crescita della spesa è stata in parte motivata dall’aumento dei consumi intermedi, ovvero beni e servizi che supportano i processi produttivi, tra cui utenze, manutenzione e materie prime. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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