Nel primo trimestre del 2026, il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro, consolidando la posizione come secondo mercato domestico per la banca. I ricavi totali hanno superato 1,3 miliardi di euro, con un incremento annuo del 4%. Attualmente, il gruppo conta oltre 6 milioni di clienti nel paese.

Nel primo trimestre 2026 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 525 milioni di euro, confermando il Paese come secondo mercato domestico per il Crédit Agricole, con una dinamica positiva dei ricavi che hanno superato 1,3 miliardi di euro (+4% aa). È quanto registrato dai risultati al 31 marzo presentati dal Gruppo guidato da Hugues Brasseur, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, dai quali emerge anche che la performance del Gruppo si riflette nel sostegno all’economia reale con un Totale di Finanziamenti pari a circa 103 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 341 miliardi di euro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crédit Agricole in Italia: oltre 6 milioni di clienti e utile netto a 525 milioni di euro nel primo trimestre 2026

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