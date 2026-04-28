Trevi nel primo trimestre 2026 commesse e ordini per un valore di oltre 220 milioni di euro

Nel primo trimestre del 2026, Trevi Spa e la sua divisione Soilmec Spa hanno registrato commesse e ordini per un valore superiore ai 220 milioni di euro. Trevi, specializzata in opere di fondazioni e consolidamenti del terreno per grandi infrastrutture, e Soilmec, che produce macchinari per l’ingegneria del sottosuolo, hanno comunicato i dati relativi alle attività commerciali di questo periodo.

Trevi Spa, divisione del Gruppo Trevi specializzata nelle opere di fondazioni speciali e consolidamenti del terreno per grandi interventi infrastrutturali, e Soilmec Spa divisione del Gruppo che progetta e produce macchinari e impianti per l’ingegneria del sottosuolo, nel primo trimestre 2026 si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Aeroporti pugliesi: oltre due milioni di passeggeri nel primo trimestre dell’anno Bari, Brindisi e FoggiaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Anche nel primo trimestre la rete aeroportuale pugliese continua a registrare un ottimo... Edilizia privata, il Comune incassa quasi un milione di euro nel primo trimestre 2026Nel primo trimestre del 2026 il Comune di Agrigento ha incassato oltre 829 mila euro dai permessi di costruire e circa 151 mila euro dalle sanatorie... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Mitur, buon andamento del turismo anche per le festività primaverili. Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite DaciaI dati pubblicati da Renault Group sui primi tre mesi dell'anno mostrano un aumento dei ricavi del 7,3% e un fatturato pari 12,53 miliardi di euro, trainato soprattutto da veicoli ibridi ed elettrici. gazzetta.it Spotify, primo trimestre solido ma stime sul secondo deludono le attese: il titolo crolla nel premarket(Teleborsa) - Spotify ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati superiori alle attese su quasi tutti i principali indicatori, ma ha fornito una guidance per il secondo trimestre al di sotto dell ... finanza.repubblica.it