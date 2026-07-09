Tre giovani sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta e altri due segnalati amministrativamente per possesso di droga per uso personale. L’intervento è avvenuto durante un evento notturno nel centro della città. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità hanno effettuato controlli nel corso della serata, identificando i soggetti in questione. Nessun altro episodio di malavida è stato segnalato durante la serata.

Pavia, 9 luglio 2026 - Tre giovani sanzionati per ubriachezza manifesta e altri due segnalati amministrativamente per detenzione di droga per uso personale. Sono gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri nella serata di martedì. Un intervento effettuato dai militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia con la Stazione Mobile, di cui è stato dotato di recente il Comando provinciale di Pavia, utilizzata per presidiare le principali aree del centro storico, non solo nei fine settimana ma anche nelle serate e nottate infrasettimanali, che nel periodo estivo si animano con la movida fino a tarda ora. Controlli straordinari nel centro città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Malamovida a Pavia: tre giovani sanzionati per “ubriachezza manifesta”

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