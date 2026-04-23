Pavia tre ragazzi aggrediti riprendono la rapina Un mese e mezzo dopo denunciati due giovani

A Pavia, tre ragazzi hanno ripreso con il cellulare l'aggressione di cui sono stati vittima. La polizia ha analizzato le immagini e, a circa un mese e mezzo di distanza, ha identificato e denunciato due giovani sospettati di aver partecipato alla rapina, ritenendoli responsabili di reati di rapina e lesioni aggravate. I due sono stati messi in libertà dopo essere stati formalmente accusati.

Pavia, 23 aprile 2026 - Sono stati identificati dalla polizia e denunciati, in stato di libertà, per le ipotesi di reato di rapina e lesioni aggravate. Si tratta di due giovani, di 19 e 24 anni, già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali. Sono accusati di aver preso parte all'aggressione di tre giovani ucraini, una ragazza 20enne e due ragazzi di 20 e 29 anni, che poco prima delle 5 di notte, lo scorso 11 marzo, avevano cercato e trovato rifugio in un bar nella centralissima piazza della Vittoria, a quell'ora già chiuso ma con ancora all'interno personale che stava sistemando e pulendo il locale dopo la serata tra il venerdì e sabato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, tre ragazzi aggrediti riprendono la rapina. Un mese e mezzo dopo denunciati due giovani Notizie correlate Bolognese: 5 minori denunciati dopo rapina a due ragazziUn gruppo di una quindicina di adolescenti ha compiuto un’aggressione a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, lo scorso 23 marzo. Tradito dall’amico e dal complice. Due giovani denunciati dopo la rapinaUn ragazzo sarebbe stato tradito dall’amico con cui viaggiava che, in stazione, insieme ad un altro l’avrebbe minacciato con un coltello quindi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questura; Aggredito a colpi di cacciavite dopo la discoteca muore a 25 anniGabriele Vaccaro: tre giovani in questura a …; Pavia, tre giovani portati in questura per l’omicidio del 25enne Gabriele Vaccaro. Uno di loro è sospettato del fendente letale; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio. Pavia, tre ragazzi aggrediti riprendono la rapina. Un mese e mezzo dopo denunciati due giovaniAlle 5 di notte dell11 marzo si erano rifugiati in bar in piazza della Vittoria: nell'aggressione strappata una catenina d'oro ... ilgiorno.it Pavia: aggrediti in piazza della Vittoria da una gang armata di bottigliePAVIA. Violenza nella notte nel centro di Pavia, in piazza della Vittoria, dove tre giovani sono stati aggrediti da un gruppo numeroso, almeno una decina di giovani maranza armati anche di bottiglie ... laprovinciapavese.gelocal.it È stato convalidato il fermo del sedicenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni di Favara, morto dopo essere stato colpito da un fendente a Pavia x.com A Pavia dal 22 al 24 giugno, il tema 2026 è “Il desiderio e la legge” - facebook.com facebook