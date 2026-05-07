Manifesta ubriachezza vendita abusiva di alcol e pipì sul muro della scuola | controlli ' a raffica' in centro

Nelle ultime settimane sono stati effettuati numerosi controlli nel centro città, durante i quali sono state riscontrate diverse irregolarità. Sono state segnalate persone che si sono rese responsabili di ubriachezza manifesta, di vendite di alcol senza autorizzazione e di comportamenti scorretti come l’urinare su un muro di una scuola. Le operazioni hanno portato a numerose sanzioni e denunce per tutelare il decoro e la sicurezza pubblica.

Dai controlli emerge una lunga serie di denunce e sanzioni per proteggere il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini nei punti più sensibili della città. In un'ottica di presenza sempre più capillare in centro storico, la Polizia locale di Ravenna ha definito una strategia di controlli che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Violazioni di Daspo, evasione dai domiciliari e pipì sul muro della basilica: raffica di denunce della Polizia LocalePipì sui muri della Basilica, violazioni di Daspo, evasione dagli arresti domiciliari e ulteriori violazioni. Taranto, controlli della Polizia: bar chiuso 15 giorni per vendita di alcol a un minoreProseguono i controlli della Polizia di Stato negli esercizi commerciali della provincia di Taranto, con particolare attenzione alle attività...