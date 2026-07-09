Malagò spiazza tutti sul nuovo dt della Nazionale | Potrebbe esserci una sorpresa

Il presidente della FIGC ha annunciato che potrebbe esserci una sorpresa nella scelta del nuovo direttore tecnico della Nazionale. La decisione sulla nomina del nuovo dt è attesa entro questa settimana, ma ancora non è stato ufficializzato nessun nome. La selezione resta in fase di valutazione e non sono stati resi noti dettagli sui candidati. La situazione rimane incerta e soggetta a possibili sviluppi nelle prossime ore.

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò svela sul nuovo dt della Nazionale italiana: «Potrebbe esserci una sorpresa». Settimana decisiva per la scelta del nuovo direttore tecnico della Nazionale, ma il quadro resta tutt’altro che definito. A margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’ACS Asomi College of Science al Salone d’onore del Coni, Giovanni Malagò ha ammesso che il profilo giusto non è stato ancora individuato, lasciando aperta la porta a sviluppi inattesi: «Potrebbe anche esserci una sorpresa», ha dichiarato. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il presidente della FIGC ha poi aggiunto che il lavoro procede senza sosta e che l’obiettivo è arrivare al weekend con una situazione più chiara: « Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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