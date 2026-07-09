Questa settimana si aspetta la nomina del nuovo direttore tecnico della nazionale italiana di calcio. Lo ha annunciato pubblicamente Giovanni Malagò, durante un evento al Salone d’Onore del Coni. La decisione sulla scelta dovrebbe essere comunicata entro pochi giorni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle possibili candidature o sui criteri di selezione.

L’aveva promesso e sembra voglia mantenere la promessa: il dt della Nazionale italiana dovrebbe essere scelto entro la fine di questa settimana. Parole e musica di Giovanni Malagò, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’Acs (Asomi College of Science) al Salone d’Onore del Coni. Lui ha ricevuto l’onorificenza in Sport Diplomacy. Le parole di Malagò. Le riporta l’Ansa: “Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa. Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Questa è la settimana del dt, ci potrebbe essere una sorpresa”

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