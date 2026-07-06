Il presidente della Figc ha annunciato che nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Ha inoltre commentato il caso Balogun, definendolo inaccettabile. Malagò ha anche espresso il suo apprezzamento per Paolo Maldini, ritenendolo un candidato ideale per il ruolo di direttore tecnico. La nomina del nuovo DT è attesa a breve, mentre il caso Balogun continua a essere al centro delle discussioni.

Maldini Ideal DT per la Nazionale: Le Parole di Malagò. ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha recentemente espresso il suo favore per Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale. Intervenendo ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, Malagò ha dichiarato: “Maldini è il profilo ideale per questo ruolo. Questa settimana mi prendo per valutare tutto. Un presidente deve sempre avere piani B e C”. Riguardo al futuro ct, ha sottolineato: “Non ho parlato con nessuno, sarebbe in contraddizione con il mio approccio collaborativo. È importante che il nuovo allenatore venga scelto assieme al direttore tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malagò: a giorni il nuovo dt della Nazionale, caso Balogun inaccettabile.

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