Questa settimana sarà decisiva per la scelta del nuovo direttore tecnico della Nazionale. Nonostante l'agitazione, si mantiene la posizione di non cambiare idea e si spera di chiarire le cose entro il weekend. Chi lavora al progetto afferma di essere molto impegnato e attento, lasciando aperta la possibilità di una sorpresa nella decisione finale.

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - "Questa è la settimana decisiva, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, sono sul pezzo, ci può anche essere una sorpresa. Grande? Questo sta a voi giudicarlo". Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò si esprime così sul nome del prossimo direttore tecnico della Nazionale. Al momento non c'è ancora il sì di Paolo Maldini, indicato dai più come grande favorito per il ruolo. "Magari si va facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento, vedo meno complicato il resto, paradossalmente", aggiunge il numero uno del calcio italiano, al microfono di Sky Sport, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'Acs Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malagò: "Ci può essere una sorpresa sul nome del dt della Nazionale"

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