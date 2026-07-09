MUBI ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione internazionale del documentario Making Marie Antoinette. La piattaforma di streaming, che si occupa anche di produzione cinematografica, distribuirà il film a livello globale. Il documentario, diretto da Eleanor e Sofia Coppola, sarà disponibile sulla loro piattaforma. La notizia riguarda esclusivamente l’accordo di distribuzione senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui contenuti specifici.

MUBI, la celebre piattaforma di streaming, distributore globale e società di produzione cinematografica, ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dei diritti di distribuzione internazionale di Making Marie Antoinette. Si tratta di un attesissimo documentario che offre un punto di vista inedito sul dietro le quinte del cult Marie Antoinette, pellicola premio Oscar diretta da Sofia Coppola nel 2005. Il progetto, che promette di affascinare sia i cinefili che gli amanti delle grandi storie familiari, è stato diretto dalla scomparsa regista e documentarista Eleanor Coppola, madre di Sofia, e prodotto dalla stessa regista insieme a Lorenzo Mieli per l’etichetta OUR FILMS (gruppo Mediawan), in associazione con Mediawan Rights e Entourage Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Making Marie Antoinette: il documentario di Eleanor e Sofia Coppola acquistato da MUBI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Day in the Life of Marie Antoinette From Versailles to Tragedy

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: MUBI acquisisce “Making Marie Antoinette”: il documentario inedito firmato Eleanor e Sofia Coppola

“We are making a film about mark fisher”, il documentario internazionale approda a LecceUn nuovo documentario intitolato “We Are Making A Film About Mark Fisher” arriva a Lecce.

Temi più discussi: MUBI acquisice i diritti di ‘Making Marie Antoinette’; Il dietro le quinte di Marie Antoinette diventa un documentario distribuito da MUBI; MUBI acquisisce i diritti di Making Marie Antoinette, il documentario inedito di Eleanor e Sofia Coppola; Documentary ‘Making Marie Antoinette’ about Sofia Coppola’s film acquired for worldwide.

Mubi ha acquisito i diritti internazionali di Making Marie Antoinette, il dietro le quinte del film di Sofia Coppola, diretto dalla madre Eleanor Coppola e prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Rachel Dengiz, Youree Henley e Sofia Coppola. - X x.com

Mubi Take Worldwide Rights on 'Making Marie Antoinette'The late Eleanor Coppola directed and shot the behind-the-scenes documentary on the production of daughter Sofia's Oscar-winning costume epic. msn.com

MUBI acquisisce i diritti di Making Marie Antoinette, il documentario inedito di Eleanor e Sofia CoppolaA vent’anni dall’uscita di Marie Antoinette, arriva il documentario che racconta il dietro le quinte del film cult girato alla Reggia di Versailles. MUBI distribuirà a livello internazionale l’opera f ... dazebaonews.it