We are making a film about mark fisher il documentario internazionale approda a Lecce

Un nuovo documentario intitolato “We Are Making A Film About Mark Fisher” arriva a Lecce. La produzione, della durata di 65 minuti e diretta da Simon Poulter e Sophie Mellor, ripercorre il pensiero di Mark Fisher dagli anni ’90 fino ai giorni attuali. La pellicola è stata realizzata da Close&Remote e si concentra sulle tappe principali del pensiero e delle idee del filosofo britannico. L’opera sarà presentata in questa città, offrendo uno sguardo sulla sua influenza e sul suo lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui