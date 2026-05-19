We are making a film about mark fisher il documentario internazionale approda a Lecce

Da lecceprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo documentario intitolato “We Are Making A Film About Mark Fisher” arriva a Lecce. La produzione, della durata di 65 minuti e diretta da Simon Poulter e Sophie Mellor, ripercorre il pensiero di Mark Fisher dagli anni ’90 fino ai giorni attuali. La pellicola è stata realizzata da Close&Remote e si concentra sulle tappe principali del pensiero e delle idee del filosofo britannico. L’opera sarà presentata in questa città, offrendo uno sguardo sulla sua influenza e sul suo lavoro.

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“We Are Making A Film About Mark Fisher” è un documentario di 65 minuti diretto da Simon Poulter e Sophie Mellor (Close&Remote) che ripercorre il pensiero di Mark Fisher dagli anni ’90 fino ai giorni nostri. Il lungometraggio, già proiettato in decine di città italiane ed europee, sta suscitando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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We Are Making a Film About Mark Fisher Bari Spazio 13

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