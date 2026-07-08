MUBI, il distributore globale, piattaforma di streaming e casa di produzione, ha annunciato l’acquisizione dei diritti internazionali di Making Marie Antoinette. Il documentario offre uno sguardo esclusivo e intimo dietro le quinte del celebre film premio Oscar di Sofia Coppola, diretto da sua madre, la compianta e acclamata documentarista Eleanor Coppola. L’annuncio arriva in un momento speciale: quest’anno ricorre infatti il 20° anniversario della nascita di un cult che ha ridefinito l’estetica del cinema in costume. Un tesoro inedito lungo vent’anni: la trama e le origini. Nel 2005, Sofia Coppola ottenne un permesso senza precedenti per girare il suo terzo lungometraggio, Marie Antoinette, direttamente all’interno della Reggia di Versailles. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - MUBI acquisisce “Making Marie Antoinette”: il documentario inedito firmato Eleanor e Sofia Coppola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“We are making a film about mark fisher”, il documentario internazionale approda a LecceUn nuovo documentario intitolato “We Are Making A Film About Mark Fisher” arriva a Lecce.

Amores Perros: il capolavoro di Iñárritu arriva su MUBI in un inedito restauro 4KIl film “Amores Perros” di Iñárritu è stato restaurato in 4K e sarà disponibile su MUBI.