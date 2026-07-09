L’indagine ha rivelato che la mafia a “tre teste”, composta da Cosa Nostra, camorra e ’ndrangheta, funzionava come una vera e propria azienda, con un consiglio di amministrazione. La struttura gestiva affari e traffici illeciti, concentrandosi sui profitti e le relazioni tra le diverse organizzazioni. Le motivazioni degli investigatori sottolineano che l’obiettivo principale era il controllo economico e criminale, senza coinvolgimenti ideologici o politici. Le attività illecite si concentravano esclusivamente su soldi e affari.

La mafia a tre teste - cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta - era una spa con tanto di consiglio di amministrazione. La nuova organizzazione consolidata emerge chiaramente nelle 1840 pagine di motivazioni della sentenza Hydra con cui, lo scorso dicembre, il gup Emanuele Mancini ha condannato, in abbreviato, 62 imputati a pene che arrivano fino a 16 anni di reclusione e per un totale di oltre 500 anni di carcere. Le tre teste si sono riunite in una formazione autonoma che ha eletto come città d’affari Milano, l’hinterland e la Lombardia con lo scopo di "massimizzare i profitti". Le parole d’ordine sono " infiltrazione ", e "capacità relazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mafia a “tre teste“, le motivazioni. Infiltrazioni e capacità di relazioni : "Qua guardiamo soldi e affari, stop"

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