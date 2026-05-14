A metà maggio, i lavori promessi in via Gadola a Tor Tre Teste non sono ancora iniziati, nonostante le promesse di intervento fatte a marzo dopo un sopralluogo del Comune di Roma. I residenti della zona sono ancora in attesa di vedere i cantieri partire, mentre le infiltrazioni d'acqua e i ritardi burocratici continuano a creare disagio tra le persone che vivono in quella strada. La situazione resta bloccata, senza segnali concreti di una ripresa dei lavori a breve termine.

*Dovevano partire a marzo gli interventi annunciati dopo il sopralluogo del Comune di Roma, ma a metà maggio i cantieri non sono ancora iniziati. Dal Campidoglio fanno sapere che il progetto è stato approvato ma che si è ancora in attesa del finanziamento tramite mutuo. Cresce la protesta dei residenti di via Gadola, a Tor Tre Teste.* di Maurizio Pizzuto ROMA – Promesse, sopralluoghi, annunci e delibere approvate. Ma dei lavori attesi da mesi in via Gadola, nel quartiere Tor Tre Teste, ancora nessuna traccia concreta. A denunciare la situazione sono i residenti degli immobili interessati da gravi infiltrazioni e problemi strutturali che, secondo quanto riferito dagli abitanti, si trascinano ormai da oltre un anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tor Tre Teste, ancora fermi i lavori in via Gadola: residenti esasperati tra infiltrazioni e ritardi burocratici

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