Mafia e lavoro | la sfida della Cisl contro le infiltrazioni economiche

Notizia in breve

La Cisl punta a contrastare le infiltrazioni mafiose nelle aziende attraverso azioni di prevenzione e controllo. Il sindacato evidenzia che il lavoro precario favorisce le attività delle organizzazioni criminali, facilitando il riciclaggio di denaro e l’occupazione illegale. La strategia include la promozione di contratti stabili e controlli più severi sulle imprese, per ridurre le possibilità di infiltrazione. La questione viene affrontata come una delle principali sfide nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nel mondo del lavoro.