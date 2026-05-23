Mafia e lavoro | la sfida della Cisl contro le infiltrazioni economiche
La Cisl punta a contrastare le infiltrazioni mafiose nelle aziende attraverso azioni di prevenzione e controllo. Il sindacato evidenzia che il lavoro precario favorisce le attività delle organizzazioni criminali, facilitando il riciclaggio di denaro e l’occupazione illegale. La strategia include la promozione di contratti stabili e controlli più severi sulle imprese, per ridurre le possibilità di infiltrazione. La questione viene affrontata come una delle principali sfide nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nel mondo del lavoro.
? Domande chiave Come può il sindacato bloccare l'infiltrazione mafiosa nelle aziende?. Perché il lavoro precario favorisce l'espansione delle organizzazioni criminali?. Cosa prevede la proposta della Cisl per proteggere le imprese sane?. In che modo la partecipazione dei lavoratori garantisce la sicurezza nazionale?.? In Breve Incontro a Palermo il 23 maggio 2026 presso la Fondazione Falcone. Ricordo strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992 con vittime Falcone e Morvillo. Proposta Cisl per coinvolgere i lavoratori nella governance aziendale contro il ricatto occupazionale. Strategia sindacale per contrastare infiltrazioni mafiose in settori economici fragili e precari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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