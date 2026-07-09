Il campo largo ha avuto un inizio turbolento, con leader politici che si aspettavano una manifestazione di consenso a Napoli, ma sono stati affrontati da una sinistra radicale che li ha contestati. La protesta ha coinvolto anche figure di spicco di questa alleanza politica, che si sono scontrate con le posizioni più estreme del movimento. La tensione si è manifestata durante gli eventi pubblici, con contestazioni e interventi che hanno messo in discussione la coesione del fronte.

Il campo largo è partito con il piede sbagliato: Elly Schlein, Angelo Bonelli e Giuseppe Conte pensavano di fare una passeggiata gloriosa a Napoli ma non hanno fatto i conti con l’altra sinistra, quella veramente radicale, che loro hanno sempre coccolato e difeso per avere qualche voto in più, che ora si è rivoltata contro di loro. Potere al Popolo è un partito che da tempo questo giornale attenziona e segue per le sue posizioni populiste dichiaratamente schiacciate sul comunismo e anticapitalismo. A capo di questo movimento c’è Giuliano Granato, napoletano classe 1985, che ieri ha guidato la protesta. Ma chi è Giuliano Granato? Lo spiega lui stesso tra le pagine di Potere al Popolo: “Nel 2020 è stato candidato presidente della Regione Campania con la lista “Potere al Popolo – La Campania è il futuro!”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maduro, il sogno socialista e l'assalto al Campo Largo: chi è Giuliano Granato il leader di Potere al Popolo

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