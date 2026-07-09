Una madre e una figlia condividono un rapporto complesso, caratterizzato da momenti di affetto e di conflitto. La relazione include incomprensioni, discussioni e tensioni, ma anche gesti di affetto e abbracci. Entrambe vivono situazioni di alti e bassi, spesso accompagnati da emozioni intense e scene che oscillano tra serenità e conflitto. La dinamica riflette le sfide di convivere con sentimenti contrastanti tra amore e frustrazione.

Essere madri non è facile, essere figlie nemmeno. È una relazione fatta di amore, certo, ma anche di alti e bassi incredibili, incomprensioni, piccole e grandi arrabbiature, scene da melodramma, abbracci, effusioni, bronci. Ci sono sfumature incredibili che attraversano il rapporto tra madre e figlia. La mamma la si guarda, la si osserva, la si imita e poi si decide di essere completamente diversa da lei, per ritrovarsi uguale a lei. Anche una figlia la si osserva. Si fa per farla crescere bene, sana, ben nutrita, si tende a darle quello che non si è ricevuto o permetterle di vivere cose che non si è vissuto come donna. La figlia è il futuro che non vivrai, ma lì si annida la paura che possa fare gli stessi errori. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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