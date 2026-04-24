A Pietracatella, nel Campobassano, una madre e sua figlia sono state trovate in condizioni di avvelenamento. Le autorità hanno sequestrato il telefono della ragazza di 19 anni, nel corso delle indagini avviate dopo l’episodio. La polizia sta analizzando i dispositivi per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto, mentre le due donne sono state ricoverate in ospedale. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini.

L’attività, collegata a “esigenze tecniche” come precisato dalla Procura, consisterà nell’estrazione forense dei dati. Alice non è indagata Il telefonino di Alice Di Vita, 19 anni, è stato sequestrato sabato scorso nell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte la sorella Sara, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, e sarà sottoposto a un accertamento tecnico irripetibile martedì 28 aprile negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso, alla presenza delle parti. L’attività, collegata a “esigenze tecniche” come precisato dalla Procura, consisterà nell’estrazione forense dei dati, con la successiva acquisizione degli elementi ritenuti rilevanti ai fini investigativi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate a Pietracatella: sequestrato il telefono della figlia maggiore

Mamma e figlia avvelenate, sequestrato il telefono della sorella sopravvissuta

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