A Pietracatella, nel corso delle indagini sul presunto avvelenamento che ha provocato la morte di una madre di 50 anni e della figlia di 15, è stato acquisito il telefono della figlia maggiore. La procura ha effettuato l’analisi dei dispositivi mobili per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini, che sono in corso da fine dicembre. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Nuovi sviluppi sul piano tecnico nell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni per un presunto avvelenamento mediante ricina. La notizia è emersa nel corso della puntata del 22 aprile della trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’: il telefono di Alice Di Vita, 19 anni, figlia maggiore, è stato acquisito nell’ambito degli accertamenti disposti dalla Procura di Larino. Si tratta di verifiche tecniche irripetibili legate al filone dell’inchiesta per omicidio colposo che vede indagati cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Accertamenti che riguardano dispositivi elettronici e che potrebbero fornire elementi utili anche per l’altra indagine, quella per duplice omicidio volontario e premeditato, al momento a carico di ignoti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate a Pietracatella: acquisito telefono figlia maggiore

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