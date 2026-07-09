Donna sembra dormire al volante di una Tesla su un'autostrada | video virale scatena le polemiche sulla sicurezza
Un'auto elettrica è stata ripresa mentre una donna sembrava dormire al volante su un’autostrada. Il video, diventato virale, mostra il veicolo in movimento con la donna immobile nel sedile di guida. Le immagini hanno suscitato discussioni sui sistemi di sicurezza delle Tesla e sulla possibilità di prevenire situazioni di questo tipo. Nessuna informazione è stata fornita sulla condizione della donna o sulle cause del suo comportamento.
Una donna è stata ripresa da un automobilista mentre sembra dormire profondamente sul sedile lato guida di una Tesla, mentre percorre un'autostrada. Il video sta alimentando le polemiche sui sistemi di sicurezza che dovrebbero prevenire simili comportamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Avete visto questo video Una Tesla che va a 100 km/h in autostrada... @tesla
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L'auto, una Tesla, sta sfrecciando sull'autostrada che collega Golden e Revelstoke, nella British Columbia, Canada. Un automobilista, mentre la sorpassa, rimane sconvolto: al posto di guida la donna sembra essere profondamente addormentata. Le mani son facebook
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