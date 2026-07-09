Donna sembra dormire al volante di una Tesla su un'autostrada | video virale scatena le polemiche sulla sicurezza

Notizia in breve

Un'auto elettrica è stata ripresa mentre una donna sembrava dormire al volante su un’autostrada. Il video, diventato virale, mostra il veicolo in movimento con la donna immobile nel sedile di guida. Le immagini hanno suscitato discussioni sui sistemi di sicurezza delle Tesla e sulla possibilità di prevenire situazioni di questo tipo. Nessuna informazione è stata fornita sulla condizione della donna o sulle cause del suo comportamento.