" M - Il figlio del secolo " è stato un grandissimo successo. Uno dei progetti più riusciti e iconici di Sky. Un progetto però gigantesco, e che, per condizioni di natura non espressiva o contenutistica abbiamo deciso di non proseguire e abbiamo fatto altro scelte. Non c'è assolutamente nulla di negativo. Siamo fieri di M''. Così Emanuele Marchesi, il prossimo responsabile di Sky Studios Italia, che prenderà il posto di Nils Hartmann, a proposito di un'eventuale seconda stagione della serie tv con Luca Marinelli nei panni di Mussolini. Nei mesi scorsi, quando si erano diffuse le prime voci sul mancato rinnovo della serie, sui media erano comparse le solite accuse di censura e di influenza politica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - M-Il Figlio del secolo, il ritorno: altro assalto a Meloni, dove andrà in onda

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The Sovereign Sacrifice: The Complete Story of Hadi Rani Sahal Kanwar | Immersive History Narration

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In autunno su La7 arriverà M - Il figlio del secolo, la serie diretta da Joe Wright, scritta da Stefano Bises e Davide Serino e tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati (pubblicato da Bompiani). Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini. M - Il figlio del secol - X x.com

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