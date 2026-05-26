Beatrice di York è stata avvistata a Eton, scuola che potrebbe frequentare il principe George. A settembre, il giovane reale cambierà scuola, lasciando la Lambrook School dopo il suo tredicesimo compleanno, che cade il 22 luglio. Non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma si ipotizza che anche il figlio del marito di Beatrice possa entrare a Eton. La decisione riguarda il passaggio del principe al college, previsto per l’autunno.

A settembre il principe George cambierà scuola. Un paio di mesi dopo aver compiuto 13 anni – il compleanno sarà il 22 luglio -, lascerà la Lambrook School pronto per cominciare l’avventura al college. Da mesi si discute su quale scuola frequenterà il figlio maggiore di William e Kate. Voci di corridoio danno Eton, prestigioso college nell’omonimo paese del Berkshire, come l’istituto più probabile. E mentre la speculazione sull’argomento continua, il Daily Mail pubblica una news molto interessante: ci sarebbe anche un altro genitore royal interessato a mandare il figlio nello stesso college (probabilmente) frequentato dal futuro re del Regno Unito: Beatrice di York. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Beatrice di York è stata avvistata a Eton, il college dove probabilmente andrà il principe George. E a questo punto forse anche il figlio del marito, Wolfie

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