Altro svalvolato assalto di Solovyev a Meloni | Seguace di Mussolini e complice del fascismo

Vladimir Solovyev, noto giornalista russo, ha rivolto nuovamente accuse a Giorgia Meloni, definendola una seguace di Mussolini e una complice del fascismo. Le sue parole sono arrivate dopo un episodio televisivo in cui aveva rivolto insulti alla presidente del Consiglio, portando la Farnesina a convocare l’ambasciatore russo. La vicenda ha fatto scattare reazioni e critiche da parte di vari esponenti politici e istituzionali italiani.

Il giornalista russo, Vladimir Solovyev, torna a rivolgersi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo gli insulti in televisione che hanno portato alla convocazione dell'ambasciatore russo da parte della Farnesina. "Signora Meloni, le parlo da ebreo, perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane. È già successo più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a lei, seguace del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, è personalmente responsabile della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei", scrive su Telegram.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altro svalvolato assalto di Solovyev a Meloni: “Seguace di Mussolini e complice del fascismo” Notizie correlate Solovyov torna ad attaccare Meloni: "Seguace di Mussolini, corresponsabile dei crimini fascisti"Non pago degli insulti già rivolti alla premier - tra cui ricordiamo solo "vergogna della razza umana" e "bestia naturale" - il giornalista Vladimir... Il paradosso del regime: Salvatori presenta "Mussolini e Caprera. L’idea impossibile di un fascismo garibaldino"The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Si terrà venerdì 13 marzo, alle...