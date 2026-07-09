Lutto nel mondo dello sci | morto all’improvviso Thomas Lanning Si ritirò a 25 anni dopo una caduta

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo dello sci piange la scomparsa improvvisa di Thomas Lanning, ex sciatore statunitense morto all’età di 39 anni. Conosciuto come ‘TJ’, si ritirò a 25 anni dopo una caduta. Durante la carriera si è distinto come discesista, affrontando anche numerosi infortuni gravi. La sua morte rappresenta una perdita per il Circo bianco.

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Il mondo dello sci è in lutto per la morte improvvisa a 39 anni dell’ex sciatore statunitense Thomas Lanning. ‘TJ’, come veniva soprannominato nel Circo bianco, era un discesista molto promettente e coraggioso che durante la carriera ha dovuto far fronte anche a diversi gravi infortuni. La causa del decesso non è stata resa nota. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di TJ Lanning, ex sciatore e allenatore della squadra statunitense, il cui impatto sul nostro sport si è esteso ben oltre la sua carriera competitiva attiva”, ha scritto la squadra statunitense. Lanning ha disputato 42 gare di Coppa del mondo e per tre volte si eèclassificato nei primi dieci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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