È morto a 41 anni TJ Lanning, ex sciatore statunitense. Lo ha annunciato la federsci Usa con un post sui social. "I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi figli in questo momento difficile" si legge nel comunicato. Non sono state rese note le cause del decesso. Tomas TJ Lanning era nato il 27 agosto 1983 a Helena, nel Montana, e si era poi trasferito con la famiglia a Park City. Aveva cominciato la carriera internazionale ai Mondiali juniores del 2001 e 2002. Ha partecipato ai Mondiali del 2007 a Are, in Svezia, e ha vinto il titolo nazionale di discesa l'anno dopo. In carriera aveva raccolto tre piazzamenti nella top 10 in coppa del Mondo, dove aveva collezionato 42 presenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lutto nello sci, morto a 41 anni l'ex velocista Usa TJ Lanning

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