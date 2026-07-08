Un ex sciatore statunitense è morto a 41 anni in seguito a un incidente. La sua scomparsa ha suscitato dolore nel mondo dello sci alpino. Per ora non sono stati diffusi dettagli sulla dinamica dell’accaduto, né informazioni aggiuntive sulle circostanze della morte. La notizia ha generato sgomento tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

Il mondo dello sci alpino è in lutto per la scomparsa di Thomas “TJ” Lanning, ex discesista della nazionale statunitense, morto all’età di 41 anni. Secondo le prime informazioni la morte sarebbe arrivata a causa di un tragico incidente, anche se non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Lanning si era messo in evidenza già nelle categorie giovanili, partecipando ai Mondiali Juniores del 2001 e del 2002, e poi era riuscito ad entrare nella nazionale maggiore, arrivando a rappresentare gli Stati Uniti ai Mondiali di Åre 2007. In Coppa del Mondo aveva conquistato nove piazzamenti a punti, centrando per tre volte la Top-10 e come miglior risultato aveva ottenuto un nono posto nella discesa di Lake Louise del 2008. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, l’ex discesa americano TJ Lanning è morto a 41 anni.

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