Lupi prima richiesta di abbattimento per due esemplari nel Bellunese | Si avvicinano ai centri abitati e predano il bestiame

Una cooperativa di Alpago ha presentato alla Regione Veneto la prima richiesta di abbattimento di due lupi nel Bellunese. I due esemplari sarebbero considerati “confidenti” perché si avvicinano ai centri abitati e predano il bestiame. Questa è la prima richiesta ufficiale nella provincia, e si prevede che altre siano avanzate in futuro. Le autorità stanno valutando la situazione e le modalità di intervento.

E' la prima, non sarà l'ultima, ne seguiranno altre. La cooperativa Fardjma di Alpago ha presentato alla Regione Veneto la prima richiesta provinciale per l’abbattimento di due lupi ritenuti «confidenti». Il presidente Zaccaria Tona ha spiegato a Palazzo Balbi che si tratta di due esemplari di grandi dimensioni, presenti da circa due anni nei pressi dei centri abitati della parte bassa della conca, e che la loro frequente vicinanza alle persone avrebbe creato timori tra residenti e turisti. Secondo la cooperativa, in passato i lupi avrebbero causato numerose predazioni di pecore e agnelli, inducendo diversi allevatori ad abbandonare l’attività o a proteggere gli allevamenti con recinzioni e cani da guardiania. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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VERSO IL VIA LIBERA ALL'ABBATTIMENTO DEI LUPI, TOSI: «QUATTRO SONO POCHI» | 22/01/2026

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