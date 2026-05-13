Sono in corso indagini dopo la scoperta di 22 lupi trovati morti nel Parco, presumibilmente avvelenati. Le autorità stanno verificando chi possa aver orchestrato il gesto e come siano stati impiegati i fitofarmaci per eliminare gli animali. Gli accertamenti riguardano anche il possibile coinvolgimento di persone o gruppi che potrebbero aver agito per eliminare i predatori nel territorio protetto.

? Punti chiave Chi ha orchestrato l'avvelenamento dei 22 esemplari nel Parco?. Come sono stati utilizzati i fitofarmaci per eliminare i predatori?. Perché la Procura ha acquisito i documenti dell'ente Parco?. Quali legami sussistono tra il declassamento legale e la strage?.? In Breve Osservatorio Lupo registra 190 morti nazionali tra gennaio e aprile 2026.. 70 decessi su 190 sono causati da investimenti stradali o ferroviari.. L'uomo morso ad Abbateggio il 13 febbraio segnala tensioni territoriali.. Procura acquisisce documenti dell'ente Parco relativi agli ultimi due anni.. La Procura di Sulmona ha avviato indagini urgenti dopo il ritrovamento di 22 carcasse di lupo in un’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise tra Villetta Barrea e Pescasseroli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupi nel Parco: indagini per la strage di 22 esemplari avvelenati

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Abruzzo, 13 lupi morti avvelenati in pochi giorni nel Parco Nazionale: la denuncia del WWF

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