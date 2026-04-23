Pecore brogne e lupi Bozza chiede un piano contro le predazioni

Le recenti predazioni di lupi nel territorio di Verona hanno riacceso il dibattito sulla gestione della fauna selvatica e sulla tutela delle attività agricole. In risposta a questi eventi, il consigliere regionale ha richiesto la predisposizione di un piano specifico per affrontare il problema. La questione riguarda l’equilibrio tra la presenza dei predatori e la tutela delle produzioni agricole nella zona.

Le nuove predazioni dei lupi nel territorio veronese hanno riacceso il dibattito sulla convivenza tra fauna selvatica e attività umane. Tra gli episodi più recenti ci sono quelli registrati a Castelvero di Vestenanova. In questa località, l'imprenditrice Mirella Faggionato ha denunciato la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Lupi in Trentino: sette episodi di predazioni e sei incidenti in un mesePer quanto riguarda le predazioni, il documento sottolinea che solo in due casi erano presenti le recinzioni elettrificate funzionanti.

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Comano Terme: branco di lupi uccide 60 pecoreGregge attaccato da lupi a Comano, strage di pecore: uccise quasi 60 pecore. Colpita dal branco l’azienda «La filiera della lana». «L’incursione da parte di un branco di lupi nell’allevamento di pecor ... ladigetto.it