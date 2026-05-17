Cinghiali a Nugola la sindaca di Collesalvetti | Evitare che vengano attratti nei centri abitati

A Nugola, frazione del Comune di Collesalvetti, si registrano frequenti avvistamenti di cinghiali nelle aree abitate. La sindaca ha diffuso un messaggio ai cittadini, raccomandando di evitare di attirare gli animali con rifiuti o residui alimentari. La presenza dei cinghiali nella zona rappresenta ormai una problematica quotidiana per la comunità locale. Il Comune ha quindi invitato i residenti a seguire alcune semplici regole per prevenire ulteriori incontri con gli animali nei centri abitati.

A Nugola la presenza dei cinghiali è ormai diventata un tema di convivenza quotidiana. Gli avvistamenti nella frazione di Collesalvetti sono numerosi e per questo il Comune richiama i cittadini alla prevenzione invitandoli a seguire delle semplici regole: niente rifiuti o residui alimentari. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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