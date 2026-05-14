Pescara si prepara per l' ultimo saluto a Federico La Cioppa il 18enne trovato morto accanto al suo scooter

A Pescara, amici e parenti si preparano a dare l'ultimo saluto a Federico La Cioppa, un ragazzo di 18 anni trovato senza vita accanto al suo scooter. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti chi lo conosceva, e sui social sono stati condivisi messaggi di affetto e ricordi. La sua morte è avvenuta in circostanze che sono ancora oggetto di indagine. La comunità si raduna per onorare la memoria di Federico, apprezzato per la sua gentilezza e il sorriso contagioso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“A 18 anni te ne sei andato troppo in fretta, lasciandoci senza parole. Resta tutto quello che eri: la gentilezza, il sorriso, la passione per il ring, l’attaccamento alla tua famiglia, l’amore per la tua Pescara”.Queste le parole che si leggono sul necrologio di Federico La Cioppa, il 18enne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si chiamava Federico La Cioppa il 18enne trovato morto vicino al suo scooter in via VoltaSi chiamava Federico La Cioppa il ragazzo di 18 anni ritrovato morto in via Volta a Pescara vicino al suo scooter all'alba di domenica 10 maggio. Dramma a Pescara: 18enne trovato morto accanto alla moto all’alba, indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento Nella mattinata di oggi, domenica 10 maggio, a Pescara, alcuni passanti hanno fatto una scoperta drammatica... Temi più discussi: Serie BKT 25/26: il match report di Pescara-Spezia - Spezia Calcio; D’Angelo e Lapadula nella loro Pescara, lo Spezia si aggrappa all’ultima notte; Per i 40 anni di Bicincittà tante nuove presenze a partire dall'università che mette a disposizione le due ruote per gli studenti; Premio Galeone, Pescara celebra il tecnico con Gasperini e Allegri. Per celebrare i 25 anni di Baila (Sexy Thing) @ZuccheroSugar si prepara ai prossimi concerti live: 6 imperdibili appuntamenti a luglio a Udine, Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Qui l’intervista di @martacagnola per #RadiotubeSocialVillage: tinyur x.com Pescara si prepara per l'ultimo saluto a Federico La Cioppa, il 18enne trovato morto accanto alla suo scooterI funerali del giovane si svolgeranno venerdì 15 maggio alle 15 nella chiesa di San Pietro Martire in via Fontanelle. Una notizia, quella della sua scomparsa, che ha lasciato attonita tutta la città c ... ilpescara.it Per i 40 anni di Bicincittà tante nuove presenze a partire dall'università che mette a disposizione le due ruote per gli studentiDomenica 10 la pedalata non competitiva, ma già da sabato in piazza Salotto c'è il Villaggio per iscriversi e ritirare maglie e gadget. Diversi gli appuntamenti che si sono snodati durante l'anno prim ... ilpescara.it