La città ha reso omaggio a Giorgio Marabini, morto a 84 anni. Figura di spicco in politica e cultura, Marabini è stato presidente di Legacoop, consigliere comunale e socio fondatore di Università Aperta. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, attirando numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva per il suo impegno nel sociale e nella vita pubblica.

Imola, 9 luglio 2026 – La città ha dato l’ultimo saluto a Giorgio Marabini, già presidente di Legacoop, consigliere comunale e socio fondatore di Università Aperta, scomparso nei giorni scorsi all’età di 84 anni. “ Figura di riferimento della politica e della cultura imolese ”: è il pensiero unanime su ciò che ha rappresentato Marabini per il territorio. Dopo il commiato alla camera mortuaria dell’ospedale vecchio, il momento più intenso della cerimonia si è svolto al Famedio del cimitero del Piratello. Presenti, tra gli altri, la vicesindaca Elisa Spada, il consigliere regionale Fabrizio Castellari e l’ex sindaco Raffaello De Brasi. Legacoop era rappresentata dal presidente territoriale Carlo Alberto Gollini e da quello regionale, l’imolese Daniele Montroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Giorgio Marabini. “Una figura di riferimento per politica e cultura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morto l’imprenditore Giorgio Marabini, ex presidente di Legacoop Imola. “Figura di riferimento straordinaria”L'imprenditore e ex presidente di Legacoop Imola è deceduto ieri all’età di 84 anni.

Addio a Giorgio Marabini. Ultimo saluto al Piratello: "I suoi valori resteranno"Giovedì mattina si terrà l’ultimo saluto a Giorgio Marabini, considerato una figura di rilievo nel settore cooperativo e nella vita pubblica di Imola.

Temi più discussi: Addio a Giorgio Marabini. Ultimo saluto al Piratello: I suoi valori resteranno; Scomparsa di Giorgio Marabini, domani il funerale; Imola, giovedì l’addio a Giorgio Marabini; La scomparsa di Giorgio Marabini, un grande imolese nato in esilio.

Imola, giovedì l’addio a Giorgio MarabiniL’ultimo saluto all’imprenditore e intellettuale imolese Giorgio Marabini è fissato per giovedì mattina. Alle 9 alla Camera mortuaria verrà chiuso il ... corriereromagna.it

Addio a Giorgio Marabini. Ultimo saluto al Piratello: I suoi valori resterannoGiovedì alle 9 il feretro partirà dall’ospedale vecchio verso il cimitero. Davanti al Famedio il momento commemorativo con familiari e amici. msn.com